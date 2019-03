Tchad : à l'ENA, Déby dénonce les "agissements réfractaires" à la République

Le Chef de l’Etat Idriss Déby a lancé officiellement ce lundi 4 mars 2019, la rentrée de la 18ème promotion de l’Ecole nationale d’administration (ENA), en présence des nouveaux élèves.



Le président a largement axé son discours sur la notion de citoyenneté et d'amour de la patrie. Il a estimé que les valeurs de citoyenneté "doivent être promues, préservées et vulgarisées. Elles doivent impérativement guider nos conduites individuelles et collectives."



Il a dénoncé "les agissements réfractaires aux valeurs républicaines comme le non respect de l’autorité de l’Etat, le détournement des biens publics ou leur dégradation volontaire, le non-respect du Code la route, les violences sous leurs diverses formes dans les établissements scolaires, dans les quartiers et surtout dans les campagnes". D'après lui, "toutes ces inconduites ont un dénominateur commun : l’absence de citoyenneté."



"Une injonction à la citoyenneté et au changement de mentalité"



Idriss Déby a donné plusieurs conseils aux élèves. "Soyez des citoyens vertueux pour relever les défis qui s’imposeront à vous dans l’exercice de vos futures fonctions (...), pour servir avec courage et abnégation votre patrie (...), et pour servir d’exemple de droiture, de probité et d’intégrité pour les générations qui vont vous succéder."



Il a appelé les élèves de l'ENA, futurs cadres de l'administration, à être des éléments moteurs pour le changement de mentalité et l'impulsion d'une meilleur citoyenneté tchadienne. "Il faut, à tout prix, éviter les types de comportements qui ont crée tant de préjudices à notre chère Nation", a-t-il rappelé.



Idriss Déby leur a souhaité une "très bonne rentrée académique, une excellente formation, de l'ardeur et du courage."



L'ENA qui a 56 ans d’existence, a formé depuis sa création plus de 2.500 cadres tchadiens.