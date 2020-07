Tchad : à l'Est, des conseillers militaires formés sur la prévention de maladies

Le ministère en charge de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre organise depuis lundi matin à Abéché, un atelier de formation au profit des conseillers militaires sur le VIH Sida. C'est le délégué sanitaire du Ouaddaï, Dr. Abdelmamout Chene qui a lancé les activités de cet atelier.



Au total, une vingtaine de conseillers militaires venus des différentes zones de défense et de sécurité du centre, du nord et du nord-est prennent part à cet atelier de cinq jours.



Cette session de formation sur la prévention du VIH/Sida, des IST et du Covid-19 est organisée par le département ministériel à travers le comité sectoriel de lutte contre le Sida, et l'appui financier de l'ONG JHPIEGO.