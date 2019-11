Tchad : à l'Est, des prières pour la paix pendant la commémoration du Mawlid

A l'instar des autres provinces du pays, la khalwa Moudjama Anadah, situé à 2 km de la ville de Goz Beida, a commémoré ce samedi après midi le Mawlid an-Nabawi.



La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la khalwa, en présence de plusieurs invités, dont le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Sila, le sultanat de Dar Sila, le maire de la ville, le grand imam de la mosquée de Sila et des fidèles musulmans.



Cheick Mahamat Djibrine, a rappelé aux musulmans de la province de Sila qu'ils sont tous des frères et soeurs. Il a appelé tous les musulmans à l'amour et à vivre en paix, et a également formulé des invocations en faveur de la cohabitation.



Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Sila, Cheick Ahmat Boukhari Djadi, a déclaré que cette cérémonie constitue un moment fort pour sensibiliser la population à vivre en paix. Il a imploré Allah de faire régner la paix au Tchad et dans le monde.