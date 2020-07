Tchad : à l'Est, la lutte contre la désertification mobilise les citoyens

L'Organisation humanitaire pour le développement social et sanitaire (OHDSS) a fait une descente vendredi à l'école Coranique Thimaral Djanna, à 4 km à l'Est d'Abéché sur l'axe d'Adré. Les membres de l'Organisation ont procédé sur place à une plantation d'un important nombre d'arbustes ainsi qu'à une distribution de plants.



Cette action vise à lutter contre la désertification de la province.



La plantation des jeunes plants a eu lieu en présence du directeur de l'école Saleh Abdarhaman Azrak et l'imam de la mosquée Zakaria Abdarhaman Mahamat.



Les différents intervenants ont signifié la nécessité de planter arbres sachant que leur localité est presque dépourvue d'abris pendant la période de chaleur.



Le Coordonnateur Mahamoud Boukhari et les agents sensibilisateurs ont précisé qu'ils effectueront une autre mission pour le suivi et évaluation dans les mois à venir.