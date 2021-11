Tchad : à l'Est, la sous-préfecture de Guerri reçoit un appui éducatif et sanitaire

Les dons offerts sont constitués de 40 table-bancs, des lots de cahiers, ardoises, bics, crayons, tailles et gommes pour les deux écoles de Krey et Amdjimez. L'association est également volontaire pour aménager le toit usé de l'école, et renforcer les équipements médicaux avec notamment deux lits et deux bancs pour le centre de santé de Krey. Ce n'est pas tout, 200 livres du Saint Coran ont été remis aux entités de Guerri.



Le président du comité d'organisation Hassane Saadadine Hassane a exhorté les autorités de la localité à renforcer ces écoles avec des enseignants et le centre de santé avec des infirmiers qualifiés.



Le représentant du délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Abdellatif Ben Alifa, s'est réjoui de l'acte posé par l'association Amsoubakha pour le développement, dans le cadre de l'éducation des enfants. "Cela s'avère nécessaire car le développement d'un pays passe toujours par l'éducation", a-t-il dit.



"Depuis la création de cette école en 1992, les filles de cette localité qui ont poussé dans les études ou qui ont réussi sont comptées sur le bout des doigts", a déploré l'intervenante Mariam Abdel-Aziz. Elle invite les familles à envoyer les enfants à l'école surtout les filles.



Le gouverneur du Wadi Fira, Adam Abdallah Tunisi, ayant accepté de prendre part à cette cérémonie en tant que fils de la localité, a invité les familles à envoyer les enfants à l'école car ils représentent l'avenir du pays. Le gouverneur a témoigné que c'est grâce à l'école qu'il est devenu un responsable. "Le Tchad de demain appartient à ceux qui ont étudié, en arabe comme en français", a-t-il souligné.



Adam Abdallah Tunisi a remis 100 sacs de sucre de 10kg comme contribution.