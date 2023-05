TCHAD

Tchad : à l'Est, le général Ousman Bahar mobilise les troupes pour protéger la population et la frontière

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Mai 2023

Le général Ousman Bahar Mahamat Itno, coordinateur des zones opérationnelles de l'Est et commandant de la force mixte, supervise l'action sécuritaire à la frontière entre le Tchad et le Soudan, dans un contexte marqué par un afflux de réfugiés.