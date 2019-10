Tchad : à l'Est, les femmes de paix donnent des leçons de cohabitation

Les femmes de paix de la province du Ouaddai ont mis fin ce lundi 28 octobre 2019 à leur initiative de sensibilisation sur la cohabitation pacifique entre les citoyens pour la paix, entamée le 28 septembre dernier.



La cérémonie de clôture a eu lieu dans le 5ème arrondissement de la ville d'Abéché, en présence notamment du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou et du sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.



Dans son mot de bienvenue, Mme. Yamane Hisseine a souhaité la bienvenue aux illustres invités pour la clôture de cette séance de sensibilisation organisée par les femmes de paix.



Sakiné Algonie et Aïcha Hidjab, membres des femmes de paix, ont indiqué que pendant ce laps de temps, elles ont pu échanger avec les différentes couches de la société sur les maux qui entravent la cohabitation pacifique. Pour elles, la cohabitation pacifique est la manière de bien vivre entre les différentes communautés vivant dans un territoire donné. Elles ont rappelé que dans l'histoire de la province du Ouaddaï, le vivre ensemble était une qualité par excellence.



Selon elles, la religion Islamique, dans son livre Saint appelle à la tolérance, au pardon et à l'amour du prochain. Elles demandent à tout le monde de se pencher sur l'éducation des enfants pour enrayer les maux qui minent le vivre ensemble dans la société. Par conséquent, les femmes de paix de la province du Ouaddai se disent engagées corps et âme pour le vivre ensemble et la paix. Elles exhortent toute la population à "emboîter leur pas pour faire revenir la cohabitation pacifique du passé dans la province du Ouaddai."



Prenant la parole, le sultan du Dar Abasside du Ouaddai, Cherif Abdelhadi Madhi a remercié du fond du cœur les femmes de paix qui se sont investies pour la recherche de la paix dans la province. Le sultan de renchérir que la province du Ouaddai est un État, selon l'histoire, où vivent toutes les communautés des différentes couches sociales. Il a exhorté les femmes à continuer d'avantage sur le même élan afin que la province retrouve la stabilité comme vivait leurs aïeux.



Dans son discours de clôture, le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Ramadan Erdebou a remercié les femmes de paix pour leur initiative tant louable, leur courage et l'engagement pour la sensibilisation de masse sur la question de la paix et la quiétude dans la province.



Le gouverneur a estimé que l'éducation des enfants fait partie de la priorité du chef de l'État, Idriss Deby, ainsi que de son gouvernement.



Le n° 1 de la province demande à ceux qui détiennent jusqu'à présent des armes de guerre, de les remettre aux autorités compétentes de la place de leur propre gré. Il a enfin exhorté la population ainsi que les chefs traditionnels, chefs de quartier et chefs de Ferrick à aider l'Etat à mettre la main sur les personnes qui sèment des troubles dans la société.