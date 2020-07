Tchad : à l'Est, les journalistes formés pour renforcer la lutte contre la Covid-19

Selon lui, le Tchad a élaboré un plan de contingence à travers lequel le ministère de la Santé publique, et a institué en cette période de riposte, des actions parmi lesquelles, des formations sur la Covid-19. C'est ainsi que l'urgence de former des journalistes sur la maîtrise des genres journalistiques s'avère nécessaire pour mieux accompagner les actions de lutte contre la pandémie du Covid-19 et faire face aux éventualités.



Le conseiller économique Kladoumadji Bertinan, par ailleurs administrateur du PADS, a souligné que cet atelier vise à renforcer davantage les connaissances des journalistes sur les différents genres journalistiques.



Les hommes des médias ont présenté des travaux pratiques sur les genres journalistiques tels que la table-ronde, l'entretien et le reportage.