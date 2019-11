TCHAD Tchad : à l'Est, les résultats positifs de l'état d'urgence appréciés, "gardez le même élan"

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo, ont été accueillis samedi à Goz Beida par le gouverneur de Sila, Kedellah Younous Hamidi, le coordinateur de la commission mixte de désarmement, général Mahamat Souleymane, ainsi que des responsables militaires et administratifs.



Les deux membres du gouvernement ont immédiatement tenu une réunion de travail avec les autorités traditionnelles et administratives de la province.



Le gouverneur de Sila, Kedellah Younous Hamidi, a adressé ses remerciements à la population de Sila et aux différents chefs traditionnels pour leurs efforts fournis dans les activités de sensibilisation et de désarmement. Il a appelé à garder cet élan.



Le ministre Mahamat Abali Salah a également adressé ses remerciements et ses encouragements au gouverneur de Sila, aux chefs traditionnels et aux responsables administratifs et militaires pour les efforts fournis.



Une autre réunion a été tenue avec le coordinateur de la commission mixte de désarmement, général Mahamat Souleymane et des officiers militaires.

Des efforts appréciables



Le ministre Mahamat Abali Salah s'est réjouit de l'accueil. "Je voudrais vous remercier, en mon nom propre et au nom de mon collègue ministre qui m'accompagne, pour l'accueil et pour la mobilisation depuis que vous avez appris que nous sommes entrain de venir. A chaque fois qu'on vient à Goz Beida, la mobilisation est encore plus grande", a indiqué le ministre à l'entame de la réunion, avant d'entrer dans le "vif du sujet".



"Le gouverneur a tout expliqué sur l'objet de notre visite. Avant nous aussi, le président a eu l'occasion de venir ici pour vous parler. Aujourd'hui nous sommes venus pour vous remercier, le gouverneur, les autorités administratives, surtout le sultanat, les chefs de canton (...) La mission d'état d'urgence qui a commencé, c'est vous qui l'avez le plus aidé. C'est pour ça qu'au nom du président, en mon nom et au nom de tout le monde, nous vous remercions beaucoup. Sans votre soutien, à l'allure où les choses allaient, ça aurait empiré. (...) Nous avons vu les chefs de canton aller désarmer les populations et amener les armes aux forces de sécurité, c'est la première fois que je vois ça dans une mission militaire. Les autorités traditionnelles se sont impliquées dans les opérations", a affirmé le général Mahamat Abali Salah.



"Nous voulons que vous nous aidez de la même manière parceque les autorités sont mobilisées pour vous. Les autorités ne peuvent pas réussir leur mission si les citoyens ne les aident pas. Gardez le même élan et nous pensons qu'avec cela la paix viendra. Regardez, depuis l'état d'urgence, on n'entend plus des morts par ici ou par là. Les civils, quand il voient que les autorités administratives, traditionnelles, les chefs de canton et autres sont sur la même lancée, ils vont suivre sur le même chemin. Vous continuez parce que au moment venu, on reviendra voir comment la mission va se poursuivre. C'est ça le message fort que j'ai à vous dire", a ajouté le ministre en charge de la défense.



Mahamat Abali Salah a transmis les remerciements et les encouragements du chef de l'Etat Idriss Déby. Il a estimé que le résultat est visible grâce au travail combiné de tous les acteurs. "Du chef de service au gouverneur, vous travaillez tous de manière organisée. C'est ce qui a amené à ce résultat", s'est-il félicité.

"L'harmonie, la concorde et la cohabitation pacifique"



Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi a indiqué "qu'après le passage du chef de l'Etat, il y a mois de deux mois, (le) déplacement d'aujourd'hui dénote l'intérêt que le gouvernement apporte à la mise en oeuvre de l'état d'urgence, institué par le gouvernement pour ramener la paix et la sécurité afin que la population de Sila vive dans l'harmonie, la concorde et la cohabitation pacifique comme par le passé."



Kedallah Younous Hamidi a fait part de difficultés qui seront évoquées ultérieurement au cours d'une réunion restreinte car "un responsable ne se plaint pas devant ses chefs en public".



Un déplacement d'inspection à Tissi



Les réunions ont été succédées par la présentation à Goz Beida d'un arsenal de guerre composé de 1453 armes de tous les calibres.



Les deux ministres, le gouverneur de la province de Sila et des officiers de l'armée ont ensuite quitté la ville pour Tissi -localité située à 250 km de Goz Beida- à bord de deux hélicoptères. Sur place, ils effectuent une mission de contrôle de l'état d'urgence.





