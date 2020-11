Tchad : à l'Est, un plaidoyer pour la bonne utilisation des moustiquaires imprégnées

Une mission conduite par Djélardjé Annie, membre de la commission communication pour la campagne de distribution pour les moustiquaires, a eu une rencontre samedi à la délégation sanitaire du Ouaddai, avec les responsables des organisations de la société civile, des jeunes et féminines pour parler de l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action (MILDA) et bien d'autres sujets relatifs au paludisme.



Présidant la réunion de plaidoyer pour l'utilisation des MILDA, le délégué sanitaire provincial du Ouaddai Dr. Abdel Mahamoud Chène a fait savoir que le paludisme constitue la première cause de morbidité au Tchad et contribue pour 30% des consultations dans la population générale et 36% chez les enfants de moins de 5 ans.



Pour lui, les interventions recommandées contre le paludisme au Tchad sont l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action (MILDA), la pulvérisation intra-domiciliaire, l'accès au diagnostic et au traitement précoce, la prise en charge correcte des cas graves et le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte.