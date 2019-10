Tchad : "à l’ère de la mondialisation, la femme ne doit pas rester à la marge"

La directrice de la Maison de la femme, Amina Priscille Longoh, s'est félicitée de la remise, samedi 19 octobre, de bourses scolaires à 318 élèves par la Fondation Grand coeur.



Elle estime qu'il s'agit d'une très belle initiative à encourager. Selon elle, le maintien des filles à l'école, leur suivi et leur accompagnement permet de contribuer à l'émergence du Tchad.



Elle demande à tous les partenaires présents au Tchad et travaillant dans le secteur de l'éducation ou de la lutte contre le mariage précoce, de soutenir ce genre d'initiatives visant à promouvoir l'autonomisation des jeunes filles.



"Je lance un appel aux mamans qui sont à la maison et qui n'ont pas d'argent pour inscrire leurs filles, de se rapprocher de ce genre d'organisation tel que la Fondation Grand coeur, et de venir faire un plaidoyer", selon Amina Priscille Longoh qui indique qu'il "ne faut pas rester à la maison et penser que les filles n'ont pas les moyens pour aller à l'école".



"La preuve en est qu'aujourd’hui, devant tout le monde, elles sont soutenues, accompagnées", précise la directrice de la Maison de la femme, Amina Priscille Longoh, qui insiste sur l'implication des parents auprès des enfants à la maison. "Il faut une conjonction des forces que cette initiative puisse être pérennisée."



"A l'ère de la mondialisation, la femme ne doit pas rester à la marge. Tout comme les hommes, elles ont les capacités nécessaires permettant d’assurer les grandes responsabilités et de contribuer à la construction de l’édifice. Mais cela passe absolument par l’école“, prévient Amina Priscille Longoh.