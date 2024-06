Tchad : à l'inspection de Baktchoro, 2229 candidats composent le concours d'entrée en sixième

Les épreuves ont été lancées ce mercredi 05 juin, pour le compte de l'année 2023-2024, par le chef de canton Marba Malloum Matna Félix, en présence de l'inspecteur et les surveillants.



L'inspecteur de Baktchoro, Ngardigal Essaie 2, lors du lancement des épreuves a exhorté les enseignants d'être sereins et éviter d'aider les élèves qui n'ont pas de niveau.



Il faut noter que ces candidats composeront 4 matières dans 6 centres, à savoir, le paragraphe, la dictée, l'étude de texte et le calcul.



La première épreuve est le paragraphe qui porte sur l'annonce de la réussite du candidat au concours d'entrée en sixième à son camarade.