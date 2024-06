Tchad : à l’université de Ndjamena, contrôle et session d’examens en un seul jour

Tous les moyens sont bons pour achever l'année académique en cours, conformément à cette circulaire, la fin des cours (délibération et résultats de fin d'année) est fixée au 24 juin et le début des vacances au 1er juillet 2024.



Au regard de tout ce qui se passe dans les différentes facultés de l'université de Ndjamena, il est impossible de respecter un calendrier proposé sans s'acquérir des réalités du terrain.



Cependant, pour honorer leur hiérarchie, les différents chefs de départements procèdent à une évolution forcée. Notamment la composition de trois épreuves d'une même matière en seul jour. C'est à accepter, ou fuir la salle des cours. Cette stratégie est une manière de rouler les étudiants dans la farine, sinon comment on peut examiner un étudiant en une seule journée, avec trois épreuves d'une matière.



Au fait, le plus difficile à comprendre, c'est la session de rattrapage sans la diffusion de résultat normal. Tout de même, lors d'un entretien accordé au journal Alwihda Infos, le Pr Jérémy Guirayo, président du Syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), qualifie cette stratégie d'anti-pédagogique, c'est une mauvaise manière de chercher à sauver l'année élastique dans nos universités.



Pourtant, le ministre d'État, l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Tom Erdimi appelle tambour battant au respect strict de ce calendrier, afin d'éviter le chevauchement de plusieurs promotions et de la résurgence des cycles des années blanches. Entre temps, les chefs de département forcent les étudiants à composer les examens sans tenir compte de réalité.



Selon les témoignages recueillis auprès de certains étudiants en L1, « nous n'avons pas totalisé les 20 heures des cours et certains enseignants n'ont pas finalisé les travaux dirigés (TD). Cette manière de faire contribue à la baisse de niveau et une grosse perte pour un pays dont le système éducatif est bancal depuis les premières heures de l'indépendance ».



Cependant Il faut chercher autre stratégie pour faire respecter les cycles des années académiques.