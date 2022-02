Tchad : à la découverte de la communauté Koré

L'histoire de la communauté Koré commence à Wadi Sidara, une localité située entre les deux villes saintes de l'islam, à savoir La Mecque et Medine d'où ils sont venus. Le mot Koré n'est autre que la déformation du mot koreiche qui sont les descendants directs du prophète Muhammad.



Les Koré ont quitté cette zone de La Mecque pour s'établir à Kaïra qui lui-même est la transformation du mot Kahira, synonyme de la capitale actuelle de l'Égypte (Le Caire). Les Koré ont traversé l'Égypte, le Soudan, le Ouddaï et le Kanem. C'est à partir du Ouaddaï qu'ils se sont séparés de leurs frères Khozam. Les Khozam et les Koré sont ainsi restés séparés pendant longtemps.



Il a fallu une rencontre cérémoniale tenue à Koura, le 15 janvier 2002. Il est donc clair que, contrairement aux autres ethnies du Tchad en général et le Kanembou en particulier, les Koré et leurs frères Khozams ne sont pas venus du Yémen. À leurs arrivées dans la zone Kahira, les Koré ont trouvé une seule communauté à savoir les Wodjoudows. Ils sont donc parmi les premiers à occuper cette zone qu'ils ont gouverné.

Depuis leur arrivée, 27 Milias, qui veut dire Malik en arabe (possesseur), sont passés aux affaires. Et l'actuel chef, en la personne de Abakar Issa Adam en est le 28ème. Il a succédé à son défunt père Issa Adam, qui lui-même a succédé à son père Adam Tchouloum. Les principales activités pratiquées par les Korés sont l'élevage, l'agriculture et le commerce.



L'éducation islamique occupe une grande place au sein de la communauté. Aujourd'hui les Korés sont estimés à un peu plus de 27 000 âmes. Généalogiquement, les Maliks (possesseurs) se succèdent entre autres : Adam Tchouloum, Adam Kimé, Militaire Mbodou, Militaire Moulou, Milia Allefi, Milia Kaïdi, Milia Tahir, Milia Koura, Milia Koura, Milia Biri, Milia Biri Djily, Milia Djil Kayaï, Milia Kaya, Milia Maï Djoui. À noter que l'actuel Malik (possesseur) en la personne de Abakar Issa Adam, est parmi les tout premiers à être nommé chef de canton par acte administratif.