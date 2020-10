Tchad : "à la douane et ailleurs, nous avons d'autres réformes en cours" (ministre Finances)

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a lancé lundi le système de paiement des droits et taxes douanières via Airtel Money. Ce procédé vise à "digitaliser davantage et à procéder à des échanges sans contacts pour éviter les risques de propagation de la pandémie".



Il s'inscrit aussi "dans l'ère du temps pour avoir plus de transparence, pour éviter les déperditions de recettes, la fraude et aussi le transport de ressources d'une trésorerie à une autre qui se terminent parfois par des assassinats ou des attaques. C'est quelque chose de très important qui va sauver nos recettes mais aussi sauver la vie de nos agents", selon Tahir Hamid Nguilin.



Au-delà, "ça s'inscrit dans la dynamique d'informatisation, de digitalisation et de passage au numérique", conformément à la lettre circulaire du chef de l'État pour la préparation du budget 2021.