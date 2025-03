Tchad : à la mairie de Kelo, Bessingar Bazo cède le fauteuil à Namou Hassane Marina

La cour de la mairie de Kelo a servi de cadre ce mercredi 5 mars 2025, à une cérémonie de passation de charge, entre le maire sortant, Bessingar Bazo, et le nouveau maire, Namou Hassane Marina.



Présidée par le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, le général Doud Souleymane Ousmane, cette cérémonie marque la fin du mandat de 13 ans pour le conseil communal élu en 2012, et l’avènement d’une nouvelle équipe issue des élections du 29 décembre 2024. Après sept ans et sept mois à la tête de la commune, Bessingar Bazo a passé le relais à Namou Hassane Marina.



Dans son discours, le maire sortant a souligné les défis auxquels la mairie est confrontée et a exhorté le personnel à collaborer étroitement avec le nouvel exécutif. Il quitte ses fonctions sans arriérés, laissant derrière lui un héritage marqué par son dévouement et son sens de la justice.



Le personnel de la mairie, représenté par le secrétaire général Djona Sabiou, a exprimé sa reconnaissance envers Bessingar Bazo pour son leadership, et lui a souhaité protection divine et succès dans ses futures entreprises.



Le préfet Doud Souleymane Ousmane, dans son discours d'installation du nouvel exécutif, a remercié l’équipe sortante pour ses services et a appelé la nouvelle équipe à travailler pour l’intérêt général de la population, en proposant des solutions adaptées aux problèmes de la commune. Il a également adressé un satisfecit au maire sortant, pour son objectivité, son respect et son engagement sans faille.



Le nouveau maire, Namou Hassane Marina, a remercié ses collègues conseillers pour la confiance placée en lui, et a sollicité l’appui des autorités de tutelle, ainsi que de la population pour relever les défis à venir. La cérémonie s’est achevée par la signature des procès-verbaux et la remise solennelle des cachets, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la commune de Kelo.