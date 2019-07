Tchad : à la prison d'Amssinene, des femmes incarcérées sans procès

Elle a ajouté que beaucoup de femmes dans cette prison n’ont pas fait l’objet d’un procès et n'ont ni bénéficié d’un avocat pour leur défense.



Elle a indiqué que la justice devrait prendre des dispositions nécessaires afin que le jugement des femmes détenues soit fait dans les plus brefs délais et que le droit soit respecté.



Les associations ont remis des dons composés de savons et pommades aux femmes détenues.