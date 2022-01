Tchad : accélération de la construction du Centre de radiothérapie et médecine nucléaire

Les échanges ont porté essentiellement sur la lutte contre le cancer, une maladie qui reste un problème majeur de santé publique. Selon les responsables de cette Agence, leur institution est engagée à aider les pays à faire face à la charge croissante du cancer en les appuyant à acheter du matériel de diagnostic et de traitement, de former le personnel à l’utilisation des moyens techniques et de fournir des services d’assurance de qualité. Cette rencontre a permis à l’équipe de l’Agence de voir la possibilité de soutenir le Tchad à lutter efficacement contre cette maladie.



Pour connaitre les réalités du Tchad dans ce combat, la coordonnatrice du Programme national de lutte contre le cancer, le Dr Fatima Haggar a rappelé qu’en 2008, une étude de faisabilité financée par l'AIEA pour la construction d’un centre de radiothérapie et médecine nucléaire, a été réalisée, suivie des visites des centres des cancers de Tunisie et d’Algérie. Elle s’est appesantie aussi sur l’absence des structures de prise en charge des malades cancéreux, le manque du personnel qualifié pour la prise en charge et des soins palliatifs.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a relevé que le processus de recrutement du cabinet qui se chargera de la conception du centre et du suivi des travaux est avancé. Le projet est financé par le Fonds kowetien qui a omis un volet fondamental qui est la formation du personnel, pour faire fonctionner le centre. Il a fait comprendre à ces interlocuteurs que le premier centre d’intérêt de son département est d’anticiper la formation massive des médecins, des techniciens et des maintenanciers, sans lesquels le centre ne pourra pas fonctionner.



L’équipe technique est en train de travailler avec exactitude sur la quantité et la qualité du personnel nécessaire à former. Et cette formation doit durer trois à quatre ans. Le ministre de la Santé a sollicité l’appui sans faille de l’Agence Internationale de l'Energie Atomique, pour le volet formation qui revêt une importance capitale. Il dit compter sur l’accompagnement de l’AIEA, pour superviser toutes les prochaines étapes afin de répondre au standard international.



C’est un projet ambitieux pour le Tchad, a ajouté le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Le ministre a, au nom du gouvernement de la République du Tchad, remercié l’ensemble de l’équipe qui n'a pas cesser d'accompagner le pays depuis 2006.