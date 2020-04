Tchad : accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, une enquête de terrain au Guéra

Une mission d'enquête dans le cadre de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, conduite par l'ONG Moustagbal en partenariat avec International Rescue Committee (IRC), séjourne à Mongo et ses environs, dans la province du Guéra.



Cette mission composée d'enquêteurs de terrain se consacre au processus évolutif du monde rural. Au total, une vingtaine d'enquêteurs sont déployés depuis le 24 avril 2020.



La mission se poursuit jusqu'à présent dans les différents villages de la province du Guéra. L'objectif est de recueillir les informations à l'aide de tablettes sur les difficultés que les villageois rencontrent en matière d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, notamment en cette période où la pandémie de Covid-19 bat son plein à travers le monde.



Au cours d'une semaine d'intense travail sur le terrain, des enquêteurs et des superviseurs auront la lourde mission de recueillir, analyser et traiter les informations sur le logiciel ComCare afin de soumettre les données pour un diagnostic général déterminant les manques d'eau dans certaines contrées de la province.