Tchad : accident de circulation, deux morts en deux jours à Ndjamena

La circulation de camions munis de bennes, dans la ville de Ndjamena, continue à faire couler les larmes au sein des familles. Dans la soirée du mercredi dernier, non loin du pont à double voies, dans le 7ème arrondissement, un camion transportant du sable a percuté un motocycliste, la victime est morte sur place, selon les témoignages des passants.



L'autre s'est déroulé le lendemain, en début de soirée à Dembé, non du viaduc. La famille de Masrané Koularambaye pleure encore la disparition de leur fils, mais avec pour seul mot de consolation, "ainsi va la volonté de Dieu", et pourtant, il y a des accidents qu'on peut éviter par précaution. Certains usagers ne cachent pas leur peur, en voyant ces gros porteurs circuler, connus sous l'appellation « hotire mote », ce qui signifie en arabe locale camion de la mort.



Il faut noter que ces gros porteurs sont de plus en plus nombreux à traverser la ville, pour transporter du matériel de construction. Circulant sur la même voie que les usagers, au même moment, le constat sur le terrain révèle que ces camions causent des accidents souvent mortels. Toutefois, certains camions ont des freins usés, et beaucoup ne respectent pas la limitation de vitesse en pleine ville.



Face à cela, les autorités ont pris des mesures pour protéger la population de ce danger mortel, mais sans résultats palpables. La situation ne fait que s'empirer, étant donné que Ndjamena est une ville en pleine construction, ces camions devant continuer à circuler, du fait qu’ils transportent des briques, du sable et autres matériels de construction.



Par conséquent, les autorités communales doivent limiter leur circulation, sans oublier que beaucoup sont dans un état défectueux. Dans le cas contraire, des familles continueront à enterrer leurs proches, suite aux accidents de circulation causés par des camions à Ndjamena.