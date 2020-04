Tchad : accident du pont de Ndila, les précisions du ministère des Transports

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Abderahmane Mahamat Moukhtar, a exhorté vendredi les usagers de la route et les conducteurs au strict respect des textes réglementant la circulation routière, suite à l'accident du pont de Ndila, dans le Mandoul, qui a fait au moins 15 morts et 11 blessés jeudi dernier.



"Les accidents de circulation continuent d'endeuiller les familles tchadiennes sur l'étendue du territoire", a déploré le ministre qui a adressé ses condoléances les plus attristées aux parents des victimes. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



Abderahmane Mahamat Moukhtar a expliqué que l'accident de la voie publique s'est produit jeudi aux environs de 23 heures, sur l'axe Koumra-Moïssala, à 35 km de Koumra, sur le pont de Ndila.



"Il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises immatriculé 12T0164, en provenance du marché hebdomadaire de Dali, commune de Bouna, département de Bahr Sara, dans la province du Mandoul"



Les corps des défunts et les blessés ont été évacués à l'hôpital provincial de Koumra.