Tchad : accident mortel près d'Oum-hadjer, la CTDDH appelle les autorités à prendre leurs responsabilités

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) a exprimé sa tristesse après l'accident de circulation mortel survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier, sur l'axe Oum-hadjer-Abéché.



En effet, un bus et un camion gros porteur ont été impliqués dans la collision, causant plusieurs morts et de nombreux blessés.



La CTDDH regrette la disparition tragique de nombreux compatriotes tchadiens, et estime que les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité sur les routes.



Le mauvais état des routes et la fatigue des chauffeurs sans remplacement durant toute la trajectoire, ont également été cités comme des facteurs contribuant à cet accident.



La CTDDH présente ses condoléances attristées à toutes les familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, selon le communiqué signé par le secrétaire général adjoint, Ibrahim Mahamat Ibrahim.