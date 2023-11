Tchad : accord-cadre entre le ministère de l’Agriculture et la Chambre de commerce

Une cérémonie de signature d'un protocole d'accord a eu lieu ce 24 novembre 2023 à la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA), entre le ministère de la Production, de l'Industrie et de la Transformation Agricole (MPTA) et la CCIAMA.



Lors de son allocution, le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, a rappelé que les deux institutions s'engagent dans une collaboration à long terme pour unir leurs efforts quotidiennement.



Cet accord manifeste la volonté du gouvernement et de la CCIAMA de promouvoir le secteur privé en cherchant des opportunités d'investissement pour développer les activités économiques au Tchad.



Le ministre de la Production et de la Transformation Agricole, Laoukein Kourayo Medard, a souligné que son ministère soutiendra la CCIAMA dans la structuration des filières et l'encadrement des opérateurs économiques dans l'agriculture, l'identification des acteurs pour des partenariats, la mise à disposition d'experts pour la formation, la fourniture de centres d'expérimentation et/ou de formation, la défense des intérêts auprès des institutions publiques et partenaires techniques et financiers, ainsi que le soutien à l'acquisition de matériel.



Cet accord-cadre favorisera l'application de la loi d'orientation agricole et les discussions sur la « mutation et performance du secteur agricole au Tchad ; rôle du secteur privé », en lien avec les journées de la semaine du monde rural.