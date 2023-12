Tchad : accord-cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et Nadra Researche Institute

La cérémonie de signature de cet accord-cadre, s'est déroulée ce mardi 26 décembre 2023, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation Technologique.



Le directeur exécutif de Nadra Researche Institute, Dr Hassan Makine Oubei a souligné que la concrétisation de cet accord-cadre a pour objectif de soutenir le développement de l'enseignement supérieur, à travers plusieurs domaines d'action variés, allant du soutien à la recherche et à l'intégration des technologies de l'information et de communication, en passant par la création d'innovation hubs, où le progrès et la connaissance seront les piliers fondamentaux de la société tchadienne.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation Technologique, Dr Tom Erdimi s'est félicité de ce partenariat, symbolisé par la signature de cet accord-cadre qui vise à faciliter l'accès à des ressources de qualité, et à encourager l'innovation pédagogique, qui incarne une volonté commune de cultiver l'excellence académique, mais aussi de favoriser la recherche de pointe en offrant des perspectives d'avenir à la jeunesse tchadienne.



Nadra Researche Institute dispose d'un réseau universitaire et plusieurs centres de recherches scientifiques établies dans plus de 20 pays et répartis sur quatre continents.