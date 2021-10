Tchad : accord de 7,2 millions $ entre l'UNFPA et KOICA pour renforcer la résilience communautaire

L'objectif direct du projet est de transformer la vie des femmes et des jeunes vulnérables par le renforcement de la résilience communautaire et la prévention des conflits touchés par une crise humanitaire chronique.



Le projet porte sur le renforcement de la résilience communautaire et la transformation de la vie des femmes et jeunes dans les provinces humanitaires et à haut risque de conflit.



L'accord de financement est d'un montant global de 7,2 millions de dollars américains dont 5.7 millions de dollars de financement direct de KOICA et 1.5 million de dollars de cofinancement des fonds propres de l'UNFPA.



388.609 femmes en âge de procréer (15-49 ans) et des jeunes garçons et adolescents (10-24) vont bénéficier directement du projet.



L'engagement du gouvernement pour ce projet s'inscrit en droite ligne des priorités nationales "Vision 2030" et PND 2017-2021.