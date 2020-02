Tchad : accord de paix à Ngoura après l'affrontement meurtrier

Un procès verbal de réconciliation a été signé mardi 4 février dernier entre deux communautés des villages Djonhana et Djoudoulah. L'accord a été conclu au village Djoudoulah, situé à 100 km de Ngoura, dans la sous-préfecture de Moto, département de Ngoura.



Djokhana et Djoudoulah sont deux villages situés à l'Est de Ngoura. Dans cette zone, l'eau est salée de nature. Il y a de cela une décennie, le Gouvernement a réalisé un puit pastoral pour Djoudoulah et les quatre autres villages tout autour. Avec la modernisation, certains commerçants de la localité ont réalisé des forages d'eau potable pour des raisons commerciales. Ils vendent l'eau tres cher et augmentent les prix du bidon d'eau quand ils le veulent.



Marqué par cette manière de traiter la population, un bienfaiteur, fils de la localité a construit un autre forage pour que la population consomme l'eau gratuitement. Ce geste humain a créé la polémique entre les deux villages, Djoudoulah et Djokhana, se soldant par une bataille entre les deux communautés. Cette bagarre a fait six morts parmi lesquels le bienfaiteur et plusieurs blessés.



Avec l'intervention des autorités administratives, traditionnelles et des forces de l'ordre, les deux communautés ont signé un procès verbal de réconciliation en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses des départements de Ngoura et de Dababa. Cet accord met définitivement fin à ce conflit.



Les chefs coutumiers des deux départements ont prodigué des conseils aux deux parties sur la paix, le vivre ensemble, le savoir vivre et la cohabitation pacifique.



Le sous préfet de Moyto, Nassour Waygo, a appelé les deux parties au strict respect des termes de leur engagement.



Présidant de la cérémonie, le préfet du département de Ngoura, Guetté Salah Sougui, a souligné que le programme actuel du chef de l'Etat est focalisé sur le développement rural et la cohabitation pacifique, car il n'y a pas de développement sans la paix.



Il a mis en garde tous ceux qui veulent perturber la cohabitation pacifique entre les populations.



Getty Salah Sougui a ensuite remercié les forces de défense et de sécurité pour leurs vigilance et le travail bien fait.



Tous les auteurs de ces troubles ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice.