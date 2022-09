Tchad : accord de prise en charge sanitaire entre l'université HEC et Alqimma

L’université HEC Tchad et le cabinet de santé Alqimma ont signé ce 13 septembre, un accord de partenariat pour la prise en charge des étudiants en difficulté de santé, ainsi que pour leur formation médicale.



La responsable de la clinique, Dr Zarwa Oumar a indiqué que ce partenariat vient renforcer la collaboration avec l’université HEC Tchad.



Prenant la parole, le fondateur et directeur de HEC Tchad, Dr Ali Abdel-Rahmane Haggar, souligne que le partenariat va profiter aux nombreux étudiants en formation au sein de l’établissement universitaire.



« Je suis parmi ceux qui ne connaissent pas leur groupe sanguin, et je suis sûr que la majorité ne connaît pas son groupe sanguin », a souligné Dr Ali Abdel-Rahmane Haggar.