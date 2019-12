Tchad : accord signé pour le déplacement du siège de la CEN-SAD à N'Djamena

Le Tchad et la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) ont signé un accord relatif au transfert du siège de l'Organisation, de la capitale libyenne Tripoli à la capitale tchadienne, N'Djamena.



L'accord a été signé jeudi entre la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Achta Saleh Damane et le secrétaire exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), Ibrahim Sani Abani.



Il permet à la ville de N'Djamena d'abriter provisoirement le siège de l'institution.



Cet accord matérialise la décision prise par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du sommet d'avril dernier à N’Djamena.



"L'accord qui vient d'être signé traduit la volonté du président de la République du Tchad qui est par ailleurs l'un des fondateurs de cette institution régionale, d'apporter tout l'appui nécessaire au secrétariat exécutif de la CEN-SAD pour s'installer convenablement et de travailler dans des conditions lui permettant d'accomplir sa mission", a déclaré la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Achta Saleh Damane.



Le secrétaire exécutif de la CEN-SAD, Ibrahim Sani Abani, a remercié les autorités tchadiennes pour leur diplomatie active.



Depuis la révolution libyenne en 2011, les activités au siège de la CEN-SAD ont été freinées, ne permettant pas à l'Organisation de fonctionner correctement. Le Tchad va fournir toute l'assistance nécessaire pour que la CEN-SAD puisse travailler dans des conditions optimales à N'Djamena.