Tchad : accueil chaleureux pour le président de transition à Fada

Le président a été accueilli avec enthousiasme, y compris par les dignitaires locaux et les résidents de la province. À sa sortie de l'aérodrome, une foule nombreuse l'a accueilli avec des banderoles, des effigies et des messages de soutien.



La visite du Président à Fada, une région stratégique pour le Tchad en raison de ses ressources minières, de son potentiel touristique et de sa position géographique, témoigne de sa volonté de renforcer l'autorité de l'État et d'être à l'écoute des populations locales. La visite prévoit également une rencontre avec les forces vives de la région.