Tchad : activisme contre les violences à l'égard des femmes au Mayo Kebbi Ouest

Cette 11 édition est placée sous le thème mondial : "Oranger le monde, mettons fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes". Ce thème, également national, vise une action globalisante et inclusive pour éradiquer les violences basées sur le genre au Tchad.



Dans le Mayo Kebbi Ouest, l'indice de violence faites aux femmes s'est multiplié et est souvent dénoncé par des associations en charge de la défense des droits de l'Homme, parfois par les victimes elles mêmes.



De 2020 à 2021, on dénombre plusieurs cas de viols, surtout des cas d'assassinats des femmes dans les départements de Lac-léré, de El-ouaya et de Mayo Dallah, alors que le Tchad a souscrit aux différents textes qui protègent les femmes contre toutes les violences basées sur le genre, souligne la déléguée provinciale de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Mayo Kebbi Ouest, Mme Tchindebé, née Céline Passalet.



Les activités et manifestations de cette campagne lancées à Pala visent à revisiter les cadres juridiques institutionnels et les mécanismes de luttes contre les violences basées sur le genre, afin de dégager un consensus pour éradiquer les violences faites aux femmes au Tchad et très particulièrement dans le Mayo Kebbi Ouest, fait comprendre Mme. Tchindebé née Céline Passalet.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, attire l'attention des hommes qui exercent des violences sur les femmes. Il promet de faire appliquer la loi face à ces derniers.