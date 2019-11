Tchad : adoption d'une loi sur un contrat de partage de production dans le secteur pétrolier

Les députés ont adopté mardi à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production entre la République du Tchad et la Société Ewaah Investors Limited.



Le projet de loi a été adopté à 113 voix pour, six voix contre et une abstention.



La plénière, présidée par le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi, a eu lieu en présence du ministre du Pétrole, des mines et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua et de la ministre secrétaire générale du Gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour.



Le contrat a été signé le 6 septembre à N'Djamena. La société Ewaah entend investir dans le secteur pétrolier tchadien et explorer de nouveaux blocs pétroliers. Le contrat de partage de production permettra un transfert du savoir-faire au profit des agents de l'Etat et de la Société des hydrocarbures du Tchad.