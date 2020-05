Tchad : adoption de la Loi portant organisation de l'état civil

Les députés ont adopté mercredi à l'Assemblée nationale, la Loi portant organisation de l'état civil au Tchad.



La plénière, présidée par Dr. Haroun Kabadi, a eu lieu en présence notamment du ministre en charge de la sécurité, Mahamat Abali Salah.



L'état civil est un moyen permettant au Tchad l'enregistrement continu, exhaustif et sécurisé des naissances, décès et de la situation matrimoniale des habitants.



Le ministre a expliqué que le texte permettra de bien démarrer les activités au niveau de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), notamment avec l'enrôlement et la sécurisation des titres sécurisés.



Il a rappelé que le Tchad dispose désormais d'un système aux normes internationales, en ce qui concerne les titres sécurisés.



"Cette base de données que nous allons constituer permettra à toutes les structures de la société de l'utiliser", a dit le ministre.



Selon lui, "Aujourd'hui sur l'état civil, vous avez des gens qui profitent pour avoir deux, trois actes de naissance, et qui changent leur âge comme ils le veulent. Avec cette nouvelle donne, nous pouvons maitriser et sécuriser l'état civil de notre pays."



Mahamat Abali Salah a préconisé l'organisation de campagnes de vulgarisation de la population sur la délivrance des actes d'état civil. La décentralisation des centres d'accueil est également recommandée.