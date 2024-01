Tchad : adoption du budget lors du conseil d'administration de l'USTA

Le conseil d'administration de l'Université des Sciences et de Technologie d'Ati (USTA) s'est réuni ce lundi 22 janvier 2024, sous la présidence du gouverneur de la province du Batha, le général Ahmat Goukouni Mourali.



L'ordre du jour du 16ème conseil d'administration portait sur l'approbation du projet de budget de l'Université, son examen et son adoption.



Les subventions ordinaires représentent 282 000 000 FCFA, soit 86,30% du budget total, tandis que les recettes propres de l'Université s'élèvent à 44 750 000 FCFA, soit 13,69% du budget global. Des préoccupations exprimées par les enseignants et les étudiants seront prises en compte pour améliorer leurs conditions de vie.