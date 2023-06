Tchad : adoption du projet de loi créant un fonds spécial pour la préparation des projets d'infrastructures

Le projet de loi a été défendu par Dr. Idriss Saleh Bachar, ministre en charge des infrastructures.



Deux facteurs principaux ont motivé la création de ce fonds spécial. Tout d'abord, il vise à promouvoir et financer les études préalables nécessaires à la réalisation et à l'exécution des travaux d'infrastructures. En répondant aux problèmes d'indisponibilité des études, il facilitera l'accélération des procédures de recrutement des bureaux d'études.



En outre, la mise en place de ce fonds spécial permettra de démontrer la volonté politique du gouvernement de Tchad d'accélérer la réalisation des projets et de mobiliser plus facilement les financements nécessaires pour les infrastructures socioéconomiques en soutien au développement du pays.



Ce projet de loi marque une étape importante dans la promotion de l'investissement dans les infrastructures au Tchad, ouvrant ainsi la voie à un développement durable et à une amélioration significative des conditions de vie de la population.