Tchad : adoption du projet de loi portant ratification de la Convention de l'UAT

La secrétaire générale adjointe du gouvernement, Mme Borkou Louise Ngaradoumri a pris part, ce mercredi 13 mars 2024, aux travaux de la septième séance plénière de la première session ordinaire 2024 du Conseil National de Transition.



La plénière est présidée par la deuxième vice-présidente du Conseil National de Transition, Dr Kadidja Adoum Atimer.



En effet, le ministre des Télécommunications et de l'Economie numérique, Boukar Michel était devant les conseillers nationaux pour examen et adoption du projet de loi portant ratification de la Constitution et la Convention de l'Union Africaine des Télécommunications (UAT).



A l'issue de la discussion générale de cette plénière, les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi portant ratification de la Constitution et la Convention de l'Union Africaine des Télécommunications (UAT), conformément aux résultats de vote ci-après : pour : 149 ; contre : 0 ; abstention : 4.