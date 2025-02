Tchad : affaire du trésorier de Koundjourou, la famille du présumé assaillant rejette les accusations

Dans l’affaire de l’attaque des coupeurs de route dans la province du Batha Ouest, survenue dans la nuit du 4 février 2025, à 18 km de la ville d’Ati, la famille du présumé assaillant rejette catégoriquement les accusations portées contre leur fils par les autorités locales.



Selon la famille, Saleh Hassan Haggar n’est pas un coupeur de route, mais un missionnaire en service. Il aurait reçu un ordre de mission officiel (N°013) délivré par la direction de la Douane.



Un échange de tirs mal interprété

D’après les explications de la famille, Saleh Hassan Haggar est conseiller du sous-directeur de la Douane et se trouvait sur la route lorsqu’il a croisé le convoi du trésorier de Koundjourou. À ce moment-là, chaque groupe aurait soupçonné l’autre d’être des coupeurs de route.



Subitement, les éléments du trésorier auraient ouvert le feu sur le véhicule du conseiller, pensant avoir affaire à des bandits. En état de légitime défense, Saleh Hassan Haggar aurait alors riposté, blessant le trésorier et son chauffeur. Cependant, au lieu de fuir, il est resté sur place, ce qui, selon sa famille, prouve qu’il n’avait rien à se reprocher.



La famille du suspect exprime son incompréhension et sa déception, face aux déclarations des autorités d’Ati, qui ont présenté leur fils comme un coupeur de route. « S’il était un coupeur de route, il aurait pris la fuite et aurait tenté de s’emparer de biens, ce qu’il n’a pas fait ».



La famille critique également la couverture médiatique de l’affaire, estimant que certaines informations ont été relayées sans vérification préalable. Malgré leur indignation, la famille souhaite un prompt rétablissement au trésorier et à son chauffeur. Elle appelle également à une enquête impartiale et espère que justice sera rendue dans le respect de la vérité.