Tchad : affrontement dans la Tandjilé Centre, la résidence du préfet attaquée et saccagée

TANDJILÉ - La résidence du préfet du département de la Tandjilé Centre a été prise d'assaut par des populations en colère ce lundi matin. Ces tensions font suite à un affrontement entre éleveurs et agriculteurs qui a fait plusieurs victimes la veille.



La résidence du préfet a été saccagée, deux véhicules de la police ont été détruits et un corps a été abandonné à la résidence, a constaté Alwihda Info.



Le bilan provisoire est de sept morts dont deux dans la sous-préfecture de Delbian et cinq autres dans la sous-préfecture de Béré rural. L'on dénombre cinq blessés graves.



Le calme est revenu dans la zone où le conflit a éclaté mais la tension est vive dans la commune de Béré. Le département est pour le moment sous contrôle.



Selon nos sources, tout serait parti de la dévastation d'une rizière.



Informé de la situation, le gouverneur de la tandjilé Bourdanet Waguing, a fait une descente sur le terrain ce matin.