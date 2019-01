Tchad : affrontements entre orpailleurs dans des zones minières au nord

Des orpailleurs toubous et des rebelles soudanais lourdement armés se sont violemment affrontés ce samedi 12 janvier dans différentes zones minières au nord du Tchad.



Les Toro Boros soudanais accusent les toubous d'avoir tué des orpailleurs zaghawa. Les zones minières de Miski et Mandjam 35 sont assiégées par des orpailleurs appartenant à quatre ethnies lourdement armées (zaghawas, toubous, ouaddaïens et arabes).



Des affrontements entre les ethnies ouaddaïens et arabes fin décembre ont fait plus de 160 morts au nord du Tchad.