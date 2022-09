Tchad : "agot mia sana" ; le PCMT réagit à la vidéo d'une fille et promet une réponse à la crise d'énergie

"Résous-nous le problème d'électricité, d'eau et de nourriture (...) Et tu pourra même rester 100 ans au pouvoir", c'est en substance les mots d'une jeune fille prononcés à travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a réagi ce 27 septembre sur sa page Facebook à la vidéo, exprimant son intérêt aux avis de la population sur la gouvernance du pays.



"Je voudrais rassurer ma petite sœur et à travers elle, l'ensemble des tchadiennes et des tchadiens qui souffrent du manque de l'énergie dans notre pays que cela sera un mauvais souvenir", affirme Mahamat Idriss Deby.



"Le gouvernement à travers le ministère en charge de l'Énergie travaille d'arrache-pied sur un plan global de renaissance énergétique qui prend en compte les causes profondes et diverses derrière l'insuffisance énergétique, pour apporter une solution définitive, globale, durable et adéquate aux besoins croissants en la matière", assure le chef de la transition.



Le Tchad est parmi les derniers pays au monde en matière d'accès à l'énergie (autour de 7%), malgré une population estimée à 17 millions d'habitants.