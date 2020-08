Tchad : agrobusiness et énergies renouvelables, des perspectives d'investissements

Le chef de l'État Idriss Déby a accordé mardi une audience à une délégation du Groupe international Alcaal conduite par son président Jorge Do Amara.



Ils ont évoqué des perspectives d'investissements dans l'agrobusiness et les énergies renouvelables.



Le président de la République s'est félicité d'échanges "très fructueux".



ALCAAL est un groupe international proposant des solutions innovantes dans les secteurs de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, du commerce international et de l'impression 3D avec un focus sur les marchés émergents.



Détails à suivre.