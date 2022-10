Tchad : "aider notre président c'est aider notre pays. La situation est claire et on cherche à masquer ça"

Oumar Abba Gana, participant au dialogue national, appelle à aider le président de la transition en le conseillant plutôt qu'à l'enfoncer en le poussant à se maintenir au pouvoir : "nous sommes là pour l'aider. Aider notre président c'est aider notre pays. La charte africaine stipule clairement que les acteurs de changements non constitutionnels ne doivent ni participer aux élections ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques".



"La situation est claire et nous, on cherche à masquer ça pour l'embourber dans une piste où il ne fallait pas. Soyons sérieux, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de nos conseils", prévient Oumar Abba Gana.