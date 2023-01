Tchad : alcool en sachet, un phénomène qui n'épargne pas les établissements scolaires

L'alcool en sachet, également connu sous des noms tels que « Guerek », « charge rapide » ou « petit marteau », est devenu un phénomène courant dans les établissements scolaires au Tchad.



Facile à dissimuler dans les poches ou les sacs à dos, il est considéré comme une boisson des pauvres et peut être acheté pour seulement 50 ou 100 francs CFA.



Malgré l'interdiction de l'importation, de la fabrication, de la détention, de la circulation, de la vente, de l'offre et de la consommation de toutes les boissons alcoolisées frelatées au Tchad, il n'y a pas de contrôle efficace pour mettre en application ce décret.



Pendant ce temps, les hommes d'affaires profitent de la vente de l'alcool en sachet, qui est fabriqué de manière frauduleuse et dangereuse pour la santé. Il peut entraîner des problèmes rénaux, pulmonaires et même la mort. En outre, ces sachets en plastique, jetés sur la route, constituent un problème de pollution de l'environnement.



Il est donc nécessaire que le ministère de la Santé Publique et la mairie, veillent à l'application de ce décret pour protéger les jeunes contre les dangers de la consommation d'alcool en sachet.