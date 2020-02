Tchad : alcools frelatés, importations, de fortes demandes face aux grèves

Alors que les grossistes et les détaillants des bières et boissons gazeuses des Brasseries du Tchad grèvent pour obtenir une réduction des prix, les consommateurs quant à eux se tournent vers les vins, les liqueurs frelatées et autres boissons locales.



Un tour dans la ville de Moundou nous permet de constater que les points de vente des vins et liqueurs frelatés ont considérablement augmenté.



La demande étant forte, le prix des cartons des différents vins sont passés de 15.000 à 25.000 Francs CFA. Malgré cette augmentation, les revendeurs se bousculent pour en acheter, certains sont obligés de s'approvisionner directement au Cameroun voisin.



Depuis la levée de la grève par les grossistes et les détaillants il y a deux semaines pour selon eux, évacuer leurs stocks de bières avant d'entamer une grève illimitée, toutes les bières confondues se vendent à 1000 Francs CFA chez tous les détaillants.



Malgré ce prix, les consommateurs se les arrachent comme des petits pains, nous a confié un détenteur de bar.



Certains détaillants s'approvisionnent au Cameroun situé à 100 km de Moundou. Face à cette situation, certains grossistes se sont vu obligés d'aller à la Brasserie de Moundou s'approvisionner afin d'alimenter les détaillants.



Dans la ville, l'on peut constater en faisant un tour que les bars ouvrent peu à peu, et leur ambiance se ressent dans la ville.



Dans un communiqué radiodiffusé publié ce 2 février, l'association des grossistes des BDT secteur Sud notamment ceux de Sarh, Koumra, Doba, Moundou, et Pala, informent les autorités administratives que toute opération des grossistes est interdite jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications.



L'association demande aux grossistes ayant déjà fait des opérations, d'arrêter immédiatement les ventes. Tout contrevenant sera responsable de ce qui adviendra, a conclu le communiqué.