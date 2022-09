Tchad : « aller au fédéralisme dans ce contexte, c’est cautionner l’éclatement » (Dr Oguelemi)

« Monsieur le Président, d’entrée de jeu, il est difficile de faire en 3 minutes un plaidoyer sur une question aussi sensible et complexe que celle relevant de la forme de l’Etat.



Mais Monsieur le Président, depuis quelques années, sinon quelques décennies, le Tchad traverse une crise multiforme et multidimensionnelle sans précédent.



En effet, voici les pathologies profondes qui caractérisent essentiellement l’Etat tchadien aujourd’hui : les institutions de la République se sont affaissées, l’administration publique est inefficace, l’économie nationale est en lambeaux, dame justice est inopérante, l’unité nationale est inexistante, les menaces terroristes sont pressantes, les conflits intercommunautaires et les conflits agriculteurs/éleveurs sont légion, l’injustice, l’impunité et l’insécurité se sont généralisées, les velléités sécessionnistes, séparatistes, autonomistes et indépendantistes se sont nettement affirmées, le clivage Nord/Sud Musulmans/Chrétiens est vivace, et pour ainsi dire, les différentes communautés et les différentes ethnies du Tchad se regardent en chiens de faïence.



Autant dire que l’Etat tchadien est un État failli, en décomposition avancée et qui, se trouvant de ce fait, dans une situation de déliquescence et de décadence accentuées.



Au demeurant, pratiquement tous les États frontaliers du Tchad, à savoir : le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Soudan, la RCA et la Libye, sont tous sous la menace directe d’une déstabilisation d’infiltration des groupes terroristes. Sans oublier de mentionner le débordement des conflits intercommunautaires soudanais sur le territoire tchadien.



Monsieur le Président, aller au fédéralisme dans ce contexte et dans ces conditions-là, ça ne serait cautionner, ni plus ni moins, le morcellement et l’éclatement du Tchad en mille morceaux.



Car, tous ces conflits ont déjà un impact sur notre sécurité. Il est donc fondamental que nous restions unis pour y faire face efficacement. Et cela ne peut se faire qu’objectivement dans le cadre d’un Etat unitaire fortement décentralisé. Mais encore faut-il que, dans le cadre de cet État unitaire fortement décentralisé, que l’autorité de l’Etat soit véritablement instaurée dans toute sa plénitude, et ce, sur toute l’étendue du territoire national et que la bonne gouvernance publique se concrétise de manière à sécréter un État de droit, capable de garantir la justice, l’égalité, l’unité, la fraternité et la prospérité à toutes les filles et à tous les fils du nouveau Tchad que nous voulons refonder !



Vive la République unitaire du Tchad pour que vive le Tchad éternel, pays de Toumaï et berceau de l’humanité !

Je vous remercie ! »