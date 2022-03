Tchad : améliorer la qualité de l'éducation de base dans les zones d'ancrage, une priorité nationale

Le Programme de Promotion de la Qualité de l'Education de Base au Tchad (ProQEB) tiens ce 25 mars à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, son comité de pilotage.



C'est plus d'une trentaine de participants venus des provinces du Wadi Fira, du Batha, du Moyen Chari, de Ndjamena et du Mandoul, qui prennent part à ces assises. Plantant le décor, la déléguée de l'Education nationale et de la Promotion civique du Mandoul, Mme Ogueye Abdelkrim née Betour Sya, a apprécié le degré de collaboration entre le ProQEB, les ONG et les services déconcentrés, ainsi que l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre de la phase 3 du ProQEB.



Car pour elle, les travaux dudit comité sont d'une importance capitale pour la survie de l'école tchadienne et plus particulièrement celles du Mandoul. Le secrétaire général du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, Mahamat Seid Farah, a salué les réalisations combien importantes du ProQEB dans le système éducatif local et a félicité et encouragé l'équipe du ProQEB et l'ONG Enfants du Monde pour leur engagement constant auprès du ministère.



Le gouverneur de la province du Mandoul,Hissein Dakou, a notifié que ce Comité de pilotage du ProQEB est une occasion de valider les rapports opérationnels et financiers 2021 et de la planification 2022 du Programme, mais aussi d’échanger sur les constats et recommandations issues des missions effectuées dans toutes les provinces d'intervention pour l'état des lieux des interventions pendant l'année 2021.



Il faut noter que c'est pour répondre à ces défis que depuis dix ans, le ProQEB, financé par la direction de la coopération et du développement et l'Agence française de développement (AFD), mis en œuvre par l'ONG suisse Enfants du Monde et ses partenaires, contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation de base dans ses zones d'ancrage à travers des séries de formation des acteurs de la chaîne éducative, la dotation des écoles de supports didactique, l'alphabétisation des adultes et des jeunes et la formation des Associations des Parents d'élèves (APE) et l'Association des Mères d'élèves (AME) et bien d'autres réalisation.