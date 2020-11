Tchad : amendes pour violation des mesures Covid, 100 millions Fcfa versés au Trésor

En 11 mois d'opérations, le sous-comité défense et sécurité COVID-19 pour la ville de N'Djamena a collecté la somme de 100 millions de FCFA à titre d'amende forfaitaire.



"Cette somme a été versée au Trésor public, conformément aux instructions de la plus haute hiérarchie", indique le général Djontan Marcel Hoïnati, coordinateur du sous-comité et directeur général de la Gendarmerie nationale.



La somme a été versée par la trésorière de la Gendarmerie nationale, mentionne la décharge présentée samedi à la presse.



Au cours des opérations visant à mettre en oeuvre les mesures barrières édictées par le gouvernement contre la Covid-19, des véhicules et motos ont été saisis. Ils appartiennent à des citoyens qui ont violé les heures de couvre-feu et/ou d'autres mesures barrières. La libération se fait contre versement d'une amende forfaitaire.



Du mois d'avril à novembre 2020, 1299 véhicules, 1832 motos et 62 armes de tous calibres ont été saisis par la commission mixte.



Au cours de la même période, des accidents ont été enregistrés : cinq mortels, neuf avec blessures et 17 véhicules accidentés.