Tchad : appel à propositions du HCDH visant à soutenir les capacités techniques et opérationnelles des OSC

Dans le cadre du projet d’appui aux organisations de la société civile promouvant les droits humains et aux défenseurs des droits de l’homme financé par l’Union Européenne, ces subventions seront accordées aux organisations de la société civile (OSC) qui fournissent une assistance juridique, judiciaire et psycho-sociale aux victimes et témoins de violations graves des droits de l’Homme au Tchad. Les subventions attribuées seront chacune d’un montant de 50 000 USD pour une durée maximale de douze (12) mois.



Les demandes doivent être envoyées par email aux adresses suivantes : senan.padonoumowakoumgar@un.org et abdoulaye.seye@un.org au plus tard le 28 avril 2023 à 23h59.



Pour tous renseignements complémentaires, contacter : senan.padonoumowakoumgar@un.org et abdoulaye.seye@un.org