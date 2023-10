Tchad : appel au soutien des cinq jeunes ayant représenté le pays en Malaisie

Cinq jeunes Tchadiens ont fièrement représenté leur pays lors du salon international de l'entrepreneuriat en Malaisie, le 15 octobre. Toutefois, à leur retour, malgré la reconnaissance accordée, ils lancent un appel au soutien pour développer leurs activités.



Lors de cet événement rassemblant 182 pays, ces jeunes ont présenté les richesses du Tchad et ont suscité la curiosité des visiteurs.



"Nous avons eu l'opportunité exceptionnelle de représenter le Tchad devant 182 pays. Cette expérience a été enrichissante", a déclaré Mahamat Nour Abdelaziz, participant et responsable de l'établissement Dahabaye. Ils ont notamment exposé des produits d'hygiène bucco-dentaire et de soins corporels de qualité en Malaisie. Les jeunes appellent désormais à un soutien accru pour développer leurs activités.