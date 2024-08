Tchad : appel aux bonnes pratiques de recouvrement des recettes fiscales à Moundou

La 1ère vice-présidente de l'autorité intérimaire de la mairie de Moundou, Keimbadjé Bétoudji Denise, appelle aux bonnes pratiques dans le recouvrement des recettes fiscales.



En effet, la vice-présidente de la commission mise en place par les autorités intérimaires de la mairie de Moundou, a fait un point de presse ce matin à son bureau. C'est pour expliquer à la population, les objectifs et le but de cette visite de travail qui a eu lieu, du 25 juin au 04 juillet 2024, dans les arrondissements municipaux et les directions techniques de la voirie.



Face à la presse, la cheffe de mission a fait remarquer que son équipe avait pour responsabilité de sensibiliser les services en charge du recouvrement des recettes fiscales, sur le ratio travail rendu/traitement salarial, et surtout, chercher des stratégies pour lutter efficacement contre les mauvaises pratiques qui entraînent la déperdition des recettes communales.



« La mission avait également pour mandat de recueillir les recommandations des acteurs au développement, afin de les intégrer dans les plans d'actions et d'investissements communaux », a-t-elle souligné.



Son vœu, le plus ardent, est de voir les contribuables payer régulièrement leurs taxes, et soutenir les différentes poches qui participent au fonctionnement de la mairie. Keimbadjé Bétoudji Denise encourage et invite tous les acteurs au développement de base, à une synergie d'actions, dans l'optique de redonner à la commune de Moundou ses lettres de noblesse.