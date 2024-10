Tchad : appel aux partenaires pour l’organisation de la 17ème édition du Festival NdjamVi

Dans le souci d'organiser la 17ème édition du Festival NdjamVi, le comité d'organisation a tenu ce mardi 22 octobre 2024, à N'Djamena, un point de presse. L'objectif de cette communication est de lancer un appel aux partenaires et personnes de bonne volonté de venir en aide pour l'organisation de la 17ème édition de Festival NdjamVi.



Placée sous le thème : « Jeunesse, Tradition et Modernité », la réalisation de la 17ème édition du Festival NdjamVi, se déroulera du 27 novembre au 1er décembre 2024, à N'Djamena. Lors de sa communication, le directeur artistique, Nguinambaye Ndoua Manassé a déclaré que le Festival NdjamVi est une occasion pour eux de fêter les cultures, et leur offre la chance de communiquer au-delà du territoire national, pour entrecroiser les traditions.



Le directeur artistique a dévoilé que pendant ce festival, il y aura une campagne de sensibilisation à l'éducation à la paix et à la sexualité en milieu scolaire, dans les dix établissements secondaires de la capitale. Pour lui, cette sensibilisation est une véritable action de citoyenneté qui vise à fournir aux élèves, les connaissances et les aptitudes requises pour assurer la promotion d'une vie sociale positive.



Il a mis l'accent sur cette campagne qui, selon lui, aidera les élèves à l'acquisition d'une culture de la non-violence et à l'émergence de la cohésion sociale. Nguinambaye Ndoua Manassé a confié qu'ils vont mettre en place dans l'intérêt des jeunes artistes, deux séries de formation, notamment la formation sur la communication digitale et la formation en art-thérapie.



« Le cœur de l'action du Festival NdjamVi réside toujours dans la valorisation des talents musicaux du Tchad mais aussi d'ailleurs », a-t-il martelé. Il a ensuite mis en lumière l'intérêt de ce Festival qui sera conçu par un village artistique ou de l'intégration culturelle sans discrimination.



Le directeur artistique, Nguinambaye Ndoua Manassé a défini que ce village d'intégration culturelle sans discrimination, est un lieu idéal de brassage et de lutte contre les fléaux qui gangrènent la jeunesse. Le Festival accueillera le village marchant avec plusieurs stands et la programmation artistique.



Enfin, il a appelé l'administration publique en ces termes : « les activités menées par les organisations privées, viennent en complément et non en concurrence ».